Бразилия – Мексика: послематчевая пресс-конференция Тите

Наставник сборной Бразилии поделился впечатлениями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Мексики.

"Хотел бы отметить работу Осорио, он прекрасный профессионал. Иногда обстоятельства и эмоции заставляют нас делать некоторые высказывания, но это нормально. Я видел эпизод с Неймаром. На него наступили. Он хочет играть, он не хочет, чтобы по нему бегали.

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Растет ли Неймар от игры к игре? Он не играл три с половиной месяца. На высшем уровне это очень много. Мы считаем, что для спортсмена такого класса нужно 4-5 матчей, чтобы набрать форму. Уже в прошлом матче он выглядел великолепно, в том числе в тактическом плане. Что касается его настроения, главное, что ему нравится играть в футбол. Иногда игроков что-то отвлекает, но сейчас он получает удовольствие от игры", – цитирует Тите портал Чемпионат.

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