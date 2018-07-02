Бразилия – Мексика: послематчевая пресс-конференция Хуана Карлоса Осорио

Наставник сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился впечатлениями от поединка 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Бразилии.

"Мы неплохо сыграли и контролировали игру, но потеряли много времени из-за одного игрока. Эпизод с Неймаром? Контакт был минимальным, но судья остановил игру. Он делал это постоянно. Это очень плохо для футбола. Был момент, когда игру остановили на четыре минуты, и это измотало моих футболистов. Не думаю, что в футболе надо упражняться в актерстве. Наш план против Неймара заключался в честной игре и ожоги. Первые 25 минут у нас это получалось.

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То, что мы смогли противостоять сборной Бразилии – это прекрасно. Мы играли сбалансировано, и это комплимент для нас. Что нужно нашему футболу? Нужно, чтобы больше мексиканцев играло за рубежом. Это нам очень поможет. Надеюсь, со временем больше моих игроков будут играть в Европе. Что касается моего будущего, сейчас это совершенно неважно, на эту тему подумаю позже.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, они – замечательные. Прошу прощения у них за то, что мы не преодолели этот рубеж. Думаю, у нас лучшие болельщики в мире", – цитирует Осорио портал Чемпионат.

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