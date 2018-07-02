Бразилия – Мексика: Чичарито и Лаюн кардинально изменили имидж накануне матча

Игроки сборной Мексики Хавьер Чичарито и Мигель Лайюн выйдут на матч против Бразилии с новыми прическами.

Нападающий сборной Мексики Хавьер Чичарито Эрнандес и защитник команды Мигель Лайюн изменили имидж накануне матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Бразилии. Оба футболиста решили обесцветить волосы и уже тренировались в таком виде.

Бразилия – Мексика: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Матч Бразилия – Мексика состоится сегодня. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Команды встречались уже 40 раз. Бразилия выиграла 23 матча, Мексика – только 10. В последних 4-х матчах чемпионатов мира "ацтеки" не могли победить и забить 5-кратным чемпионам мира.