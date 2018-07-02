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Бразилия – Мексика: Чичарито и Лаюн кардинально изменили имидж накануне матча

15:37 95 Читати українською
Бразилия – Мексика: Чичарито и Лаюн кардинально изменили имидж накануне матча
Хавьер Чичарито / фото: ФИФА

Игроки сборной Мексики Хавьер Чичарито и Мигель Лайюн выйдут на матч против Бразилии с новыми прическами.

Нападающий сборной Мексики Хавьер Чичарито Эрнандес и защитник команды Мигель Лайюн изменили имидж накануне матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Бразилии. Оба футболиста решили обесцветить волосы и уже тренировались в таком виде.

Бразилия – Мексика: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Матч Бразилия – Мексика состоится сегодня. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Команды встречались уже 40 раз. Бразилия выиграла 23 матча, Мексика – только 10. В последних 4-х матчах чемпионатов мира "ацтеки" не могли победить и забить 5-кратным чемпионам мира.

ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
до матча
23
мин
Мексика
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ЧМ 2018 Хавьер Эрнандес Хавьер Эрнандес Мигель Лайюн Мигель Лайюн Мексика Мексика Бразилия - Мексика
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