Бразилия – Коста-Рика: послематчевая пресс-конференция Тите

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ-2018 против Коста-Рики.

"Мы начали с ничьей, нам нужно было выигрывать обязательно. Был сильный эмоциональный компонент. Нужны были силы и воля, чтобы играть объемно и плотно. Нужно учитывать и фактор соперника – устанет он или нет. А еще иногда соперник тянет время . Я заранее сказал своим игрокам, что у них есть как минимум 95 минут на то, чтобы забить гол.

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Второй тайм мы сыграли просто прекрасно. Это правда. Была точность в последнем пасе. После выхода Дугласа Косты мы стали играть очень широко, пять игроков смогли активно действовать в атаке. В этом и заключается преимущество замен. Кроме Косты у нас есть Фирмино, Фернадиньо и другие игроки. Они все говорили мне: "Сэр, мы готовы сыграть".

Мы не смогли сделать все, что хотели в первом тайме, но потом ребята собрались и провели хороший второй тайм. мы 20 раз ударили по воротам за вторую половину игры.

Я доволен количеством ударов по воротам, желанием бороться до финального свистка и, несомненно, процентом владения мячом. 69% – впечатляющий показатель для матча чемпионата мира", – цитирует Тите RT.