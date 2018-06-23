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Бразилия – Коста-Рика: послематчевая пресс-конференция Оскара Рамиреса

22 июня 18:31 55 Читати українською
Бразилия – Коста-Рика: послематчевая пресс-конференция Оскара Рамиреса
Бразилия – Коста-Рика: послематчевая пресс-конференция Оскара Рамиреса

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес прокомментировал поражение 0:2 от сборной Бразилии во 2 туре чемпионата мира 2018.

"У нас был план на матч. Идея заключалась в том, чтобы контролировать игру соперника с мячом и без мяча. Считаю, в первом тайме мы создавали хорошие моменты, комбинировали и минимизировали сильные стороны бразильцев.

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Сборная Бразилии – прекрасная команда, во второй половине она внесла изменения, которые усложнили нам жизнь. Но мы держались и искали шансы в контратаках. Просто не реализовали своих возможностей. К сожалению, концовка получилась неудачной для нас. Не знаю, как можно было сыграть лучше, чем мы сегодня. Нужно помнить, что мы играли против второй команды мира. Выложились на сто процентов.

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Почему мы мало атаковали? Главное было соблюдать баланс. Во многих играх на ЧМ-2018 всё решает один гол. Сегодня тоже так произошло. Второй гол уже ничего не изменил. В последнем туре со Швейцарией выложимся полностью. Это дело чести для нас", – цитирует Оскара Рамиреса Чемпионат.

ЧМ-2018 2 тур

Бразилия - Коста-Рика: Пятница 22 июня 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Коста-Рика
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Теги
ЧМ 2018 Бразилия - Коста-Рика Бразилия Бразилия Коста-Рика Коста-Рика Оскар Рамирес Оскар Рамирес
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