Бразилия и Южная Корея сойдутся в очередном поединке 1/8 финала ЧМ-2022. Смотрите стартовые составы команд и где следить за поединком в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Бразилия – Южная Корея начнется в 21:00 по киевскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно на "Футбол 24" по этой ссылке. Посмотреть матч можно на Суспільне или на MEGOGO.

Бразилія – Південна Корея: анонс матчу плей-офф ЧС-2022

Состав сборной Бразилии: Алиссон – Милитао, Тьягу Силва, Маркиньос, Данило – Каземиро, Пакета – Рафинья, Неймар, Винисиус – Ришарлисон.

Состав Южной Кореи: Син Гю Ким – Ким Мун Хван, Ким Мин Че, Ким Эн Гвон, Ким Чжин Су – Хван Ин Бом, Чонг Ву Йон – Хван Хи Чхан, Ли Дже Сун, Сон Хин Мин – Чо Ю Сун.

FORÇA TOTAAAAAAAAAL!!!



Neymar e Danilo estão de volta e nossa seleção vai completíssima para as oitavas de final! x



Confere aí a escalação! pic.twitter.com/HHH6AImv6u — Time Brasil (@timebrasil) December 5, 2022