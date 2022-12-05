Бразилия – Южная Корея: стартовые составы и трансляция матча ЧМ-2022 – возвращение Неймара
20:25 - Читати українською
Бразилия и Южная Корея сойдутся в очередном поединке 1/8 финала ЧМ-2022. Смотрите стартовые составы команд и где следить за поединком в этой новости на "Футбол 24".
9' live
Поединок Бразилия – Южная Корея начнется в 21:00 по киевскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно на "Футбол 24" по этой ссылке. Посмотреть матч можно на Суспільне или на MEGOGO.
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Состав сборной Бразилии: Алиссон – Милитао, Тьягу Силва, Маркиньос, Данило – Каземиро, Пакета – Рафинья, Неймар, Винисиус – Ришарлисон.
Состав Южной Кореи: Син Гю Ким – Ким Мун Хван, Ким Мин Че, Ким Эн Гвон, Ким Чжин Су – Хван Ин Бом, Чонг Ву Йон – Хван Хи Чхан, Ли Дже Сун, Сон Хин Мин – Чо Ю Сун.
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