Бразилия – Бельгия: послематчевая пресс-конференция Тите

Главный тренер сборной Бразилии Тите ответил на вопросы журналистов после поражения от бельгийцев (1:2) в четвертьфинале чемпионата мира-2018.

"Эта игра была великой. Мы имели большое количество возможностей. Бельгия забила больше, хотя моментов у нас было не меньше. Соперник оказался более эффективным. Относительно своего будущего в сборной Бразилии говорить не буду. Тем более сейчас, когда страсти кипят.

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В целом игра была зрелищной, даже несмотря на горечь поражения. Замечательная игра. Если вам нравится хороший спектакль, то это был именно он. Практически на протяжении всего второго тайма мы контролировали игру, был эмоциональный баланс. У моих игроков были силы преодолеть негативные факторы в виде двух пропущенных мячей", – цитирует Тите Чемпионат.

Напомним, что бельгийцы забили два мяча еще в первом тайме поединка против Бразилии. "Селесао" смогли ответить лишь голом Ренато Аугусто.