Бразилия – Бельгия: главным абитром назначен Милорад Мажич

Стал известен состав арбитров, который будет обслуживать матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Бельгия.

Бразилия и Бельгия будут соревноваться в 1/4 финала чемпионата мира-2018 за путевку в следующий этап.

Бразилия – Бельгия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Главным арбитром матча будет серб Милорад Мажич, информирует официальный Twitter ФИФА.

Его помощниками на боковых линиях будут соотечественники Далибор Джурджевич и Милован Ристич. Четвертым арбитром будет американец Джаир Марруфо.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Бельгия состоится в пятницу, 6 июля. Начало поединка – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.