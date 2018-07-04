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Бразилия – Бельгия: главным абитром назначен Милорад Мажич

22:53 14 Читати українською
Бразилия – Бельгия: главным абитром назначен Милорад Мажич
Милорад Мажич / Фото: ФИФА

Стал известен состав арбитров, который будет обслуживать матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Бельгия.

Бразилия и Бельгия будут соревноваться в 1/4 финала чемпионата мира-2018 за путевку в следующий этап.

Бразилия – Бельгия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Главным арбитром матча будет серб Милорад Мажич, информирует официальный Twitter ФИФА.

Его помощниками на боковых линиях будут соотечественники Далибор Джурджевич и Милован Ристич. Четвертым арбитром будет американец Джаир Марруфо.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Бельгия состоится в пятницу, 6 июля. Начало поединка – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
до матча
1
дн
:
21
час
:
46
мин
Бельгия
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ЧМ 2018 Бразилия - Бельгия Бельгия Бельгия Бразилия Бразилия Милорад Мажич Милорад Мажич
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