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Бразилец Толои готов сыграть за сборную Италии

12:32 27 Читати українською
Бразилец Толои готов сыграть за сборную Италии
Рафаэль Толои / LaPresse

Защитник Аталанты из Бергамо Рафаэль Толои стал очередным бразильцем, который готов сменить футбольное гражданство. Предки центрбека были итальянцами.

"Играть за сборную Италии было бы честью для меня. У меня есть итальянские прародители, а сам пять лет живу в этой замечательной стране. На звонок Роберто Манчини ответил бы сразу", – признался защитник в интервью Undici.

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К слову, Рафаэль Толои имеет паспорта Бразилии и Италии, поэтому дополнительных бюрократических процедур ему проходить не придется. 29-летний центрбек ни разу не вызывался в лагерь пентакампеонов, а высокая конкуренция на позиции вряд ли предоставит ему такой шанс в будущем.

Напомним, что за сборную Италии ранее уже выступали уроженцы Бразилии. В частности, футболку "Скуадры Адзурры" надевали хавбек Тьягу Мотта и форвард Эдер.

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Теги
Италия Аталанта Аталанта Бразилия Бразилия Италия Италия Рафаэль Толои Рафаэль Толои
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