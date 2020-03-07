Бразилец Толои готов сыграть за сборную Италии

Защитник Аталанты из Бергамо Рафаэль Толои стал очередным бразильцем, который готов сменить футбольное гражданство. Предки центрбека были итальянцами.

"Играть за сборную Италии было бы честью для меня. У меня есть итальянские прародители, а сам пять лет живу в этой замечательной стране. На звонок Роберто Манчини ответил бы сразу", – признался защитник в интервью Undici.

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К слову, Рафаэль Толои имеет паспорта Бразилии и Италии, поэтому дополнительных бюрократических процедур ему проходить не придется. 29-летний центрбек ни разу не вызывался в лагерь пентакампеонов, а высокая конкуренция на позиции вряд ли предоставит ему такой шанс в будущем.

Напомним, что за сборную Италии ранее уже выступали уроженцы Бразилии. В частности, футболку "Скуадры Адзурры" надевали хавбек Тьягу Мотта и форвард Эдер.

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