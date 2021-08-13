"В моей семье очень любят смотреть весь спорт, поэтому мы внимательно следили за Играми в Токио. Бразилия проявила себя не только в футболе, но и в волейболе. Женская команда завоевала серебряные медали, а мужская дошла до полуфинала. А еще мне понравился серфинг, где победил бразилец Итало Феррейра.

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Также я видел боксерский финал Эберта Соузы против Александра Хижняка. Это был очень тяжелый бой для Соузы. Откровенно говоря, украинский боксер был лучше, но Соуза в конце боя провел результативную атаку. Он победил нокаутом", – цитирует Педриньо журналист Валерий Пригодницкий.

Напомним, 23-летний бразилец перебрался в Шахтер этим летом. "Горняки" заплатили Бенфике 18 млн евро. Педриньо уже провел за новую команду 5 матчей, в которых забил один гол.

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