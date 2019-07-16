toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Бразилец Неймар вернулся после травмы на Мировой Финал Red Bull Neymar Jr’s Five

13:18 28 Читати українською
Бразилец Неймар вернулся после травмы на Мировой Финал Red Bull Neymar Jr’s Five

В субботу, 13 июля, две лучшие в мире команды формата 5х5 осуществили свою мечту поиграть против Неймара, ведь на время Всемирного финала Red Bull Neymar Jr's Five бразилец вернулся в места своего детства в Прая-Гранди в Бразилии.

Более 100 тысяч игроков из разных частей мира приняли участие в длительном путешествии под лозунгом "Переиграть всех!". После месяцев интенсивных отборочных турниров по всему миру, более 40 лучших команд разных стран, в том числе Украины, соревновались за победу в Мировом Финале Red Bull Neymar Jr's Five.

И только две команды - мужская команда Венгрии Zsírkréták и словацкая женская команда Spartak Myjava - смогли переиграть всех в самом большом и увлекательном турнире 5х5 в мире, где есть только 10 минут интенсивных действий, никаких вратарей и потеря игрока каждый раз, когда противник забивает гол.

Украинская команда ИнБев Житомир после выигрыша в Национальном финале представляла Украину на мировом финале в Бразилии. Украинцы достойно провели матчи в группе, сыграв вничью с Катаром и Канадой, выиграв в Турции, и проиграв Италии. Таким образом оказавшись на 3-ьем месте в группе, за выход в 1/8 пришлось играть с Испанией. Матч с Испанией стал последним для украинцев в турнире этого года, и, хотя наши ребята боролись до последнего, после 10 минут матча и ничьей 1:1, испанцы все-таки победили во время розыгрыша золотого мяча 1х1, таким образом обеспечив счет 2:1. Те же испанцы в результате дошли до финала, и лишь на последних минутах проиграли победителям-венграм со счетом 0:2.

"Впечатления однозначно положительные! Представлять страну на мировом уровне - это мечта каждого спортсмена! Спасибо команде Ред Булл за прекрасный турнир! Место, где мы находились в эти дни, замечательное! Соревнования, знакомства с людьми со всего мира, настоящая игра с хорошими командами - поразили. Что касается нашей игры, то мы довольны, но где-то не повезло и не хватило везения. Сыграв вничью с финалистом - сборной Испании - мы уступили в игре один на один (кстати, игрок соперника получил MVP турнира и получил перстень стоимостью 25 000 $). Было очень приятно, когда подходили организаторы и представители других команд и говорили, что у нас очень сильная команда, сами испанцы признали, что им где-то повезло в игре с нами. Подытожу, это был невероятный праздник футбола и прекрасная возможность напомнить миру об Украине", - делится впечатлениями Константин Кожанов с ИнБев Житомир.

Возвращаясь к чемпионам, кроме трофея и статуса, победители получили также невероятную возможность, которая случается только раз в жизни, сыграть против мировой звезды Неймара и его друзей, среди которых Нене (бывший игрок Сан-Паулу и ПСЖ) и Габриэль "Губела" (бывший бразильский игрок).

Это впервые Неймар испытал себя на поле после травмы, которая продержала его в течение шести недель, но 27-летний футболист не показал никаких признаков ржавчины, когда лихо обходил новокоронованных чемпионов своего авторского турнира.

"Прежде, чем я сыграл против него, я думал, что смогу показать ему один или два финты, - говорит победитель Фабиан Габор, капитан Zsírkréták. - Но когда вы уже на поле с ним, это как будто он имеет какой-то невероятный ритм. В эту секунду он стоит рядом с вами, потом в мгновение ока он на расстоянии пяти метров".

Женские чемпионы также сыграли товарищеский матч против Неймара и команды, включающей пять игроков из национальной сборной Бразилии: Андресса Алвес (ФК Барселона), Кристиане (ФК Сан-Паулу), Калан (бывшая Сантос), Людимилла (Атлетико де Мадрид), Эрика и Тамирес (Коринтианс ФК).

"Это лучший момент нашей жизни, - отметила восторженная Энди Богорова из команды Спартак. - Стать чемпионами мира, а затем играть лицом к лицу с Неймаром - это мечта, которая стала реальностью! Мы вернемся в следующем году!"

Выступая после соревнований, Неймар был поражен тем, что видел: "Уровень был действительно высоким и интенсивным сегодня, - сказал бразильский форвард. - Это соревнование напоминает мне мое детство, когда я играл 5х5, 3х3, 2x2 на улицах здесь. Я очень горжусь тем, что могу принимать людей из многих стран по соседству с теми местами, где я вырос".

Red Bull Neymar Jr's Five вернется в 2020 году, когда игроки со всего мира снова зашнуруют свои ботинки, пытаясь переиграть всех.

Пропустили прямую трансляцию Всемирного финала? Смотрите на Red Bull TV.

#redbullneymarjrsfive

Партнер: MasterCard
Медиа-партнеры: телеканалы "Футбол 1"/"Футбол 2",
Football.ua, Факти ICTV, iSport, Футбол24, Обозреватель, UA-Футбол

О Red Bull Neymar Jr's Five

Red Bull Neymar Jr's Five - это авторский турнир по мини-футболу бразильской звезды Неймара, в котором игроки в возрасте от 18 до 25 лет со всех уголков мира вместе отдаются общей страсти: футболу. Это динамичное, техническое и интересное соревнование. Более 40 стран с 6 континентов проведут отборочные турниры, где игроки будут соревноваться с общей мечтой - пройти путь от локального отбора в национальный финал, и получить билет на Мировой финал, который уже в четвертый раз будет проходить на стадионе Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранди, Бразилия.

О Instituto Projeto Neymar Jr

Локация, где проходит Мировой Финал Red Bull Neymar Jr's Five, Instituto Projeto Neymar Jr - это частная, некоммерческая организация социального направления, создана игроком и его семьей. Расположена в Jardim Glória, в Прая-Гранди, где Неймар провел значительную часть своего детства. Институт площадью 8,400 кв.м. является образовательным и спортивным комплексом, который предназначен для 2470 детей из малообеспеченных семей в возрасте от 7 до 14 лет и их семей.

blog_ava
Гризманн дважды опозорился на первой тренировке в Барселоне – эпичное видео
09:30
733
Теги
Мир Неймар Неймар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
20
мин
Сабуртало
20:30
Шериф
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук