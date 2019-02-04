Бразилец Леандро да Силва в шаге от перехода в Рух

Опытный бразилец Леандро да Силва может вернуться в украинский футбол.

По информации Footboom, перволиговый Рух, который недавно возглавил Леонид Кучук может усилиться Леандро Да Силвой. 33-летний игрок известен своими выступлениями в составе Арсенала и каменской Стали.

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Бразилец уже прибыл в расположение команды и принял участие в контрольном матче с Калушем (0:0). Предыдущим клубом Да Силвы был литовский Атлантас.

К слову, в феврале 2018 Леандро был на просмотре в составе Десны, однако "северяне" решили не предлагать игроку контракт.

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