20-летний нападающий, интерес к которому приписывают Динамо, имеет шансы перебраться в Японию. В частности, в его услугах заинтересован Виссел Кобе, где играет Андреас Иньеста.

Динамо не спешит делать предложение Линкольну – бразилец ради киевлян отклонил другой вариант из Европы

По информации Extra Globo, японцы уже сделали официальное предложение по аренде Линкольна с возможностью дальнейшего выкупа игрока за 4 миллиона евро. Ответ клуб еще не получил. К слову, претендентами на форварда также называли кипрский Пафос и португальскую Санта-Клару.

Заметим, контракт Линкольна с Фламенго рассчитан до конца 2023 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 5,40 млн евро.

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