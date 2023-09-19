– В прошлом сезоне Шахтер был очень украинской командой. Теперь стало больше легионеров. Это вызывает какие-то затруднения?

– С бразильцами есть трудности в общении, потому что они не знают даже английский, не говоря уже об украинском. Они говорят на португальском – и только между собой. У нас только Тарас Степаненко немного знает португальский и может с ними найти какую-то связь. Я ничего не могу сказать об этих футболистах, потому что я их особо не видел на поле.

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Мне очень нравится грузин Азаров, которого мы подписали. Это очень хороший футболист. Подписали израильтянина Лемкина, это тоже неплохой футболист. Но я также думаю, что они молодые футболисты, и им нужно время. Увидим, что будет дальше.

– Какой сейчас основной язык на тренировках?

– Английский, – сказал Судаков в интервью Tribuna.

Напомним, в летнее межсезонье к Шахтеру присоединилось 7 легионеров: 3 бразильца, грузин, эквадорец, танзаниец и израильтянин.

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