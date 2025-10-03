– Йожеф Йожефович, как вам игра родного Динамо? Вы – человек очень эмоциональный, бывало, говорили сами, что и телевизор выключали, когда нервы не выдержали. Игру с Кристал Пэлас досмотрели до конца?

– Ой, ну, что сказать... Я очень разочарован. Хотя еще до игры прогнозировал, что Динамо проиграет с разницей в два-три гола. Так и получилось. Ну никакие динамовцы по игре были, ни-какие... Наш футбол нынче очень отстает от уровня команд АПЛ и не только, очень отстаем.

– В чем заключается главная причина поражения киевлян, по вашему мнению?

– Кристал Пэлас в игре с Динамо, игроки английского клуба, все делали на хорошей скорости, аж приятно было смотреть, а наши, как играли до этого в некоторых матчах на месте, стоя, так и продолжили это делать...Некоторые игроки, которых я раньше хвалил, надеялся, что они вырастут в хороших мастеров, затормозились в своем развитии, перестали развиваться.

– Это же вы про кого?

– Бражку надо идти в ДЮСШ и заново учиться играть в футбол. В моменте со вторым пропущенным голом Динамо, ты меня извини, но, что с ним сделал соперник на фланге? На паре сантиметров раскрутил его, обошел, отдал пас и все – гол в нашу сетку ворот.

А что делает на поле Шапаренко? Я просто не понимаю... Да и Ярмоленко. Хороший был футболист, но ведь уже ветеран. Он не успевает уже играть на таком уровне. Вот ты его видел в игре?

– Если буквально, то да, особенно пас пяткой во время одной из атак в никуда. Так что, Андрею следует на пенсию?

– Конечно. Странно, что он сам этого не понимает. Как играли футболисты Кристал Пэлас? Все на скорости, один, два-три касания к мячу максимум. А что Динамо? И я же не критикую Ярмоленко и остальных динамовцев, а просто говорю, что вижу. Что творится в команде – не понимаю, повторюсь.

Не знаю, кто там сейчас отвечает за воспитание детей в академии Динамо, но... Дай Бог, чтобы поскорее эта война закончилась, а уже потом мы еще долго-долго будем воспитывать нашу молодежь, чтобы она играла на достойном уровне, – сказал Сабо в интервью BLIK.ua.

