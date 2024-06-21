Представитель Динамо впервые вышел в основе на Евро-2024 и провел очень солидный матч против Словакии (2:1). После поединка 22-летний Владимир признался о семейной трагедии.

Словакия – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

"Не очень хотел об этом говорить, но за день до матча ушел из жизни мой дедушка. У меня была двойная мотивация сегодня выйти и доказать", – сказал Бражко, мужественно сдерживая эмоции.

Нынешний год становится для хавбека прорывным. Он закрепился в статусе лидера Динамо и завоевал поездку на Евро, где также играет важную роль. Следующее испытание – Бельгия 26 июня.

Украина одержала волевую победу над Словакией – ангел-хранитель Яремчук и Шапаренко удержали сборную на Евро-2024