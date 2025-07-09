Динамо сейчас находится на сборах, где готовится к старту сезона 2024-25. Во время тренировки команды произошел интересный эпизод.

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Игроки играли в волейбол ногами. Тарас Михавко классно сыграл в эпизоде, а потом эмоционально вытащил стойку сетки с земли. Владимир Бражко подбежал к партнеру, выполнил прием из ММА, схватив защитника киевлян за горло. Михавко постучал рукой по газону, и лишь затем полузащитник его отпустил.

Стоит заметить, что Динамо готовится к квалификации ЛЧ. 22 июля киевляне проведут первый матч, а соперником будет победитель пары Жальгирис – Хамрун Спартанс.