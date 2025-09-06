Хавбек Динамо Владимир Бражко сделал предложение руки и сердца своей избраннице Даше Квитковой.

Пара опубликовала в Instagram фотографии с романтического свидания – на руке Квитковой появилось прекрасное обручальное кольцо.

"Тысячу раз "да"! Ангелы на облаках завидуют, зная, что мы нашли", – подписала фотографии новоиспеченная невеста. На фото можно увидеть и счастливого Бражка.

Напомним, точная дата начала романа Даши Квитковой и Владимира Бражко остается неизвестной для общественности, но первые слухи появились весной 2025 года. Девушка уже имеет сына от брака с известным телеведущим Никитой Добрыниным.

