Футболист Динамо Владимир Бражко признался в отношениях с блогершей Дашей Квитковой.

Полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Владимир Бражко больше не скрывает свои отношения с известной блогершей Дашей Квитковой. Игрок опубликовал поздравление для девушки с днем рождения.

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"С днем рождения, моя любимая", – написал 23-летний футболист Динамо в Instagram.

Интересно, что Даша Квиткова была амбассадоркой главного оппонента Динамо – донецкого Шахтера. Но соперничество двух клубов не стало помехой любви.

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