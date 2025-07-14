– Позади два спарринга с хорошими соперниками, в которых вы участвовали, чем они запомнились, какие выводы сделали?

– На фоне таких команд интересно себя проявить, попробовать свои силы как индивидуально, так и командно. В таких матчах хорошо заметно и хорошие действия, и недостатки, они дают информацию, кому какие компоненты нужно улучшать.

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– Можно ли сравнить по силе спарринг-партнеров на сборах с командами, которым вам предстоит противостоять в квалификации Лиги чемпионов?

– Думаю, и Митьюлланд, и Вест Бромвич – сильные команды с хорошей тактикой, схемой игры. Интересно было играть с англичанами, у которых более силовой стиль игры, но они также и много бегают. Митьюлланд – более тактическая команда, они хорошо прессинговали, проводили быстрые атаки и контратаки. Относительно сравнения с квалификацией Лиги чемпионов, пока трудно сказать, ведь мы еще не знаем нашего соперника. Когда он определится, будем разбирать. Думаю, там тоже будет очень достойный уровень команды.

– Ваша группа молодежных сборников присоединилась к команде позже. Уже вышли на необходимый уровень подготовки, чтобы работать в общей группе?

– Думаю, так, ведь мы пропустили немного – отдыхали всего 10 дней, это меньше, чем основная часть команды. Уже сыграли по 60 и 30 минут, думаю, каждый из нас хорошо чувствует себя, по крайней мере я – точно и готов работать дальше, – рассказал Владимир Бражко пресс-службе Динамо.

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