Полузащитник Динамо Владимир Бражко ответил на ряд вопросов о футболе и повседневной жизни.

– Как узнал, что попадаешь в заявку первой команды Динамо?

– В заявку или на сборы?

– Давай так – на сборы. Когда понял, что тебя берут в Динамо?

– Набрал мне агент, сказал, что я еду на сборы с первой командой. Я тогда был в U-19.

– Какие были эмоции?

– Гордость и очень рад был, потому что для этого и работаешь, чтобы играть за первую команду Динамо.

– Кто из игроков первым тебя поддержал в раздевалке?

– Помню, что Сергей Сидорчук всегда меня поддерживал, подсказывал, как надо, что делать.

– Назови три самые крутые факты или вещи, или места в Запорожье.

– Остров Хортица – для меня это мой дом. И, наверное, это детско-юношеская школа и поля запорожского Металлурга.

– Кто из игроков в детстве был твоим главным вдохновением, кто был твоим кумиром?

– Во-первых, это был Криштиану Роналду в таких самых юных возрастах, а потом уже я начал следить за де Брюйне.

– Как обычно ты восстанавливаешься после тяжелых игр?

– Если игра поздно, то смотрю игру, ложусь спать, и все. И есть правильно, пить витамины, и все.

– Кто твой лучший друг в команде, кроме Ваната?

– Тарас Михавко и Рубчинский.

– Кто тебя больше всего подкалывает в команде?

– Может, Дубинчак – он всех подкалывает.

– Как изменился твой характер благодаря футболу?

– Вообще я считаю, что я на поле и я за полем – это два разных человека. Я в жизни спокойный, а на поле уже такой более злой, наверное.

– Как реагируешь, когда видишь хейт в соцсетях в свою сторону?

– Честно, раньше очень много читал о себе, после игр комментарии. Сейчас вообще не читаю, мне неинтересно мнение других людей. У них может быть свое мнение, но я не очень воспринимаю это. Если я плохо сыграл, то я знаю, что плохо сыграл – мне не надо об этом говорить. Не хочется себя загонять в яму, если ты прочитаешь, – сказал Бражко для GG.Спорт.

