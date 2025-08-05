Динамо продолжает искать варианты для усиления центра обороны и может опустить на эту позицию кого-то из полузащитников, считает журналист Игорь Цыганык.

"Динамо нужен еще один центральный защитник для конкуренции. Есть три основных центральных защитника. Есть еще молодой этот паренек. Возможно, Михайленко там попробует сыграть. Бражко может там попробовать.

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Хотя я считаю, что нужен еще один центральный защитник. Понимаете, к Биловару уже предвзятое отношение по отношению к тому, что к нему как-то приклеилась такая история, что он постоянно выбивает мячи в аут.

У нас все бьют в аут, у нас Попов бьет в аут, у нас Михавко может так же "нарезать" очень прилично. Но то, что киевскому Динамо нужен еще один центральный защитник для конкуренции, это да, – рассказал Игорь Цыганык в прямом эфире на Youtube.

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