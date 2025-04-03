“Владимир Бражко - это универсальный игрок, который может приспосабливаться к разным стилям игры, поэтому он мог бы проявить себя во многих топ-чемпионатах. Но он не просто важный игрок для Динамо, он еще и воспитанник их академии, и сейчас он нужен команде, которая имеет амбиции стать чемпионом УПЛ”, – заявил агент украинца Вадим Шаблий в интервью Flashscore.

"Он должен быть вторым вратарем Жироны": Крапивцова расхвалили после дебюта и оценили перспективы в клубе

Также представитель Бражка подтвердил, что 23-летним игроком интересовались Фейенорд, Бетис и Жирона, за которую уже выступают Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

"Контракт игрока с Динамо продлили до 2029 года. В то же время я уверен, что интерес к Владимиру со стороны грандов европейского футбола будет высоким и в течение летнего трансферного окна", – добавил Шаблий.

Напомним, что Бражко мог перейти зимой в Вулверхэмтон. В текущем сезоне украинец забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи в 30 матчах за киевлян во всех турнирах.

Динамо одолело Рух и пробилось в 1/2 Кубка Украины – сенсационный Герреро, крутой дебют 23-летнего, травма зятя Суркиса