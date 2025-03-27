“Шовковский за всю свою карьеру в Динамо главным тренером в УПЛ проиграл один матч. Из того, что я знаю, он продолжает на тренировках интенсивно гонять команду, то есть у него есть там какая-то своя система, что он делает в микроциклах. Я думаю, она глобально не меняется.

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Проблема просто в том, что игроки, которые раньше могли делать на поле эти функции, которые они делали для результата, сейчас не могут их делать. Это касается главным образом полузащиты, у него сейчас два игрока из трех основных в этом треугольнике, они потерялись в "Бермудском треугольнике".

Я имею в виду Бражко и Шапаренко. Из-за того, что Бражка не отпустили, из-за того, что Бражко дали невероятную зарплату новую по новому контракту, из-за болезни Шапаренко. Но эти люди не дают на поле то, что они имеют.Распределение функций было определенное, а сейчас два из трех не играют. Буяльский все же, я считаю, игрок зависимый", – сказал Спиваковский для YouTube-канала ВЗБІРНА.

К слову, киевское Динамо сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины. После 21-го тура подопечные Александра Шовковского набрали 51 балл. У ближайшего преследователя, Александрии – 47 очков.

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