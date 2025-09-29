"Браво, мой друг": Довбик получил поздравление с голом от чемпиона мира (ФОТО)
05:00 - Читати українською
Экс-партнер Артема Довбыка по Роме Матс Хуммельс поздравил украинца с первым голом в сезоне.
В матче 5-го тура Серии А с Вероной Довбик впервые оказался в стартовом составе Ромы в чемпионате. Ему хватило всего лишь 7 минут, чтобы забить первый гол в сезоне – форвард головой замкнул навес Зеки Челика с правого фланга.
Довбик получил от Джеко ценный совет – Артем раскрыл все карты
"Браво, мой друг", – отреагировал на это событие Матс Хуммельс, который еще в прошлом сезоне выступал за Рому, а сейчас наслаждается заслуженным отдыхом после завершения игровой карьеры.
В 2014 году Хуммельс в составе сборной Германии выиграл чемпионат мира.
Довбык голом принес Роме победу в дебютном матче в основе при Гасперине – фатальное невезение соперника
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter