Экс-партнер Артема Довбыка по Роме Матс Хуммельс поздравил украинца с первым голом в сезоне.

В матче 5-го тура Серии А с Вероной Довбик впервые оказался в стартовом составе Ромы в чемпионате. Ему хватило всего лишь 7 минут, чтобы забить первый гол в сезоне – форвард головой замкнул навес Зеки Челика с правого фланга.

"Браво, мой друг", – отреагировал на это событие Матс Хуммельс, который еще в прошлом сезоне выступал за Рому, а сейчас наслаждается заслуженным отдыхом после завершения игровой карьеры.

В 2014 году Хуммельс в составе сборной Германии выиграл чемпионат мира.

