"Браво!", – Франков иронично прокомментировал расширение УПЛ

Главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков высказался по изменению формата Премьер-лиги в сезоне 2020/21.

"В результате переголосования всё же приняли кривой вариант с 14-ю командами в сезоне-2020/21 – по заветам ФФУ. Типа всё же сдвинулись с мертвой точки, если бы не следующее сообщение: из УПЛ в этом сезоне никто не будет вылетать!!! По слухам. 6 голосов против 5...

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Ну а чего мы хотим от клубов, которые с великой вероятностью загремят во вторую шестерку? Как можно вообще доверять им голосовать по таким вопросам? С другой стороны, а как поступить... В любом случае, они приняли решение, что можно весь сезон околачивать груши. Браво", – написал Франков в своем твиттере.

К слову, ранее официальный сайт УПЛ объявил об изменении формата лиги. С сезона 2020/21 Премьер-лига пополнится двумя командами Первой лиги. Зато последняя команда УПЛ сыграет в плей-офф с 3-й командой второго по рангу дивизиона.

В результате переголосования всё же приняли кривой вариант с 14-ю командами в сезоне-2020/21 - по заветам ФФУ. Типа всё же сдвинулись с мертвой точки, если бы не следующее сообщение: из УПЛ в этом сезоне никто не будет вылетать!!! По слухам. 6 голосов против 5... — Artem Frankov (@frankov11) July 19, 2019