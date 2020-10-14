Как известно, вчера сборная Украины в Киеве впервые в своей истории победила испанцев. Произошло это в рамках четвертого тура Лиги наций (1:0), а единственный гол в матче забил Виктор Цыганков, который после перерыва вышел на замену.

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Помощник главного тренера "сине-желтых" Александр Шовковский на своей странице в социальной сети Instagram выложил фотографию из раздевалки, которая зафиксировала послематчевую эйфорию команды сразу после исторической победы. "Браво, Брависсимо, Команда!" – подписал фото легендарный голкипер.

Напомним, после четырех туров украинцы в турнирной таблице группы А4 Лиги наций делят вторую-третью строчку с немцами, набрав по шесть очков. Лидирует с семью пунктами Испания, замыкают квартет с двумя баллами швейцарцы.

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