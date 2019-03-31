Браун Идейе может продолжить карьеру в Трабзонспоре – экс-форвард Динамо почти год не появлялся на поле

Бывший нападающий Динамо Браун Идейе может перебраться в чемпионат Турции.

Руководство Трабзонспора заинтересовано в услугах Брауна Идейе, сообщает Futbolarena.

Динамо получит за Че Че 5,5 миллионов евро, – СМИ

Турецкий клуб готов предложить нигерийцу контракт на 3 года с зарплатой в 1 млн евро и 2 млн подъемных.

30-летний нападающий принадлежит китайскому Тяньцзинь Теде. Последний раз игрок появлялся на поле в мае 2018-го, выступая на правах аренды за Малагу.

Напомним, Идейе защищал цвета киевского Динамо в 2011-2014 годах.

Одинадцять перлин київського Динамо