Братков продолжит карьеру в Израиле

Украинский защитник Антон Братков подписал контракт с Маккаби Петах-Тиква.

Маккаби Петах-Тиква на своем официальном сайте сообщил о подписании Украинской Антона Браткова. Детали контракта не сообщаются.

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Команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Израиля и находится в зоне вылета.

Последним клубом Браткова была черниговская Десна, за которую он играл на протяжении первой части сезона 2018/19.

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