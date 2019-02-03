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Братков продолжит карьеру в Израиле

22:23 22 Читати українською
Братков продолжит карьеру в Израиле
Антон Братков / ФК Маккаби Петах-Тиква

Украинский защитник Антон Братков подписал контракт с Маккаби Петах-Тиква.

Маккаби Петах-Тиква на своем официальном сайте сообщил о подписании Украинской Антона Браткова. Детали контракта не сообщаются.

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Команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Израиля и находится в зоне вылета.

Последним клубом Браткова была черниговская Десна, за которую он играл на протяжении первой части сезона 2018/19.

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Теги
Мир Трансферы Маккаби Петах-Тиква Маккаби Петах-Тиква Антон Братков Антон Братков Украинцы за рубежом
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