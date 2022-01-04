Ахмед Нума, агент Себастьяна и Оливье, сообщил о заинтересованности братьев в возвращении в РПЛ.

Люксембургские хавбеки пока не имеют вариантов продолжения карьеры в российских клубах. Тем не менее их агент работает в соответствующем направлении, сообщает Metaratings.ru.

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"Братья бы снова хотели оказаться в РПЛ, это правда. Но пока у нас на руках нет никаких конкретных предложений", – резюмировал агент обоих игроков Ахмед Нума.

К слову, Оливье надевал футболку Уфы (2018-2020 годы), после чего перебрался в Ворсклу, где стал ведущим исполнителем. Себастьян успел поиграть за Тамбов полгода, после чего оказался в Шерифе.