Наполи на выезде сумел переиграть Беневенто в рамках 5-го тура чемпионата Италии (2:1).

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Выдающейся эта встреча стала из-за голов братьев Инсинье – нападающего Наполи Лоренцо и форварда Беневенто Роберто. Последний раз такая братская перестрелка происходила в Серии А в 1949 году при участии венгерских игроков Иштвана и Ференца Ньерши, сообщает B/R Football.

Напомним, братья Инсинье являются воспитанниками Наполи, но Роберто уже 2 сезона выступает за Беневенто на правах аренды.

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