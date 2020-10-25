Братья Инсинье отличились голами в поединке Беневенто и Наполи – такой семейной перестрелки не было в Серии А 70 лет
В чемпионате Италии произошла редкая ситуация, которая надолго запомнится семейству Инсинье.
Наполи на выезде сумел переиграть Беневенто в рамках 5-го тура чемпионата Италии (2:1).
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Выдающейся эта встреча стала из-за голов братьев Инсинье – нападающего Наполи Лоренцо и форварда Беневенто Роберто. Последний раз такая братская перестрелка происходила в Серии А в 1949 году при участии венгерских игроков Иштвана и Ференца Ньерши, сообщает B/R Football.
Напомним, братья Инсинье являются воспитанниками Наполи, но Роберто уже 2 сезона выступает за Беневенто на правах аренды.
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