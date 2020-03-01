toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТЕР

Братья Индзаги установили уникальное достижение для чемпионатов Италии

15:23 38 Читати українською
Братья Индзаги установили уникальное достижение для чемпионатов Италии
Симоне и Филиппо Индзаги / AP

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги не отстает от своего старшего брата Филиппо, который вместе с Беневенто доминирует в Серии В.

Бывшие нападающие сборной Италии стали первыми братьями, которые возглавляют клубы-лидеры Серии А и Серии В, информирует Football Italia.

Индзаги – о сенсационном лидерстве Лацио в Серии А: Я мечтал об этом, когда четыре года назад пришел в клуб

Беневенто уже давно на вершине второго дивизиона, имея преимущество в 17 очков над Фрозиноне. Конкуренция в элите значительно выше, поэтому Лацио только вчера (29 февраля) смог выйти на первую строчку Серии А благодаря победе над Болоньей (2: 0). Уникальном достижению братьев Индзаги помогли и перенесенные матчи Интера и Ювентуса, которые являются соперниками команды Симоне.

Напомним, младший брат стал главным тренером Лацио в 2016 году, а Филиппо начал работу с Беневенто только девять месяцев назад.

Лацио одолел Болонью и стал лидером чемпионата Италии, Наполи дома переиграл Торино: 26-й тур Серии А, суббота

blog_ava
Мбокани продолжает разрывать в Бельгии – экс-динамовец сделал хет-трик, догнав партнера Яремчука, Безуса и Пластуна
00:50
385
Теги
Италия Рекорды Серия А Симоне Индзаги Симоне Индзаги Серия B Беневенто Беневенто Филиппо Индзаги Филиппо Индзаги Лацио Лацио
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
19
мин
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук