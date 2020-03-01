Братья Индзаги установили уникальное достижение для чемпионатов Италии

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги не отстает от своего старшего брата Филиппо, который вместе с Беневенто доминирует в Серии В.

Бывшие нападающие сборной Италии стали первыми братьями, которые возглавляют клубы-лидеры Серии А и Серии В, информирует Football Italia.

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Беневенто уже давно на вершине второго дивизиона, имея преимущество в 17 очков над Фрозиноне. Конкуренция в элите значительно выше, поэтому Лацио только вчера (29 февраля) смог выйти на первую строчку Серии А благодаря победе над Болоньей (2: 0). Уникальном достижению братьев Индзаги помогли и перенесенные матчи Интера и Ювентуса, которые являются соперниками команды Симоне.

Напомним, младший брат стал главным тренером Лацио в 2016 году, а Филиппо начал работу с Беневенто только девять месяцев назад.

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