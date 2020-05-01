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Братья Боатенги открыты для возвращения в родной клуб – сенсационному камбеку может помешать одна проблема

18:12 45 Читати українською
Братья Боатенги открыты для возвращения в родной клуб – сенсационному камбеку может помешать одна проблема
Жером и Кевин-Принс Боатенги / Getty Images

Жером и Кевин-Принс Боатенги не прочь отправиться в команду, где начиналась их футбольная карьера.

Звездные братья намекнули на возможное возвращение в берлинскую Герту, информирует Bild.

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Кевин-Принс во время трансляции сказал, что закончить карьеру вместе с братом в родном клубе – это мечта. "Ты никогда не знаешь, что может произойти в футболе", – оставил комментарий Жером. Герта была бы рада видеть звездных воспитанников в своих рядах, если бы не их возраст. Клуб собирается делать ставку на молодых исполнителей и зарубежных звезд в расцвете сил, а 31-летний защитник и 33-летний хавбек в эти планы не вписываются. Впрочем Герта будет рада пригласить харизматичных братьев на административные должности после окончания игровой карьеры.

К слову, в нынешнем сезоне Боатенг сыграл за Баварию 16 матчей, в которых отдал 1 результативный пас. Статистика Кевина-Принса в турецком Бешикташе – два гола в 6 матчах.

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Жером Боатенг Жером Боатенг Кевин-Принс Боатенг Кевин-Принс Боатенг Герта Герта Германия Трансферы
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