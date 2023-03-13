Украинский полузащитник Александр Зинченко поделился эмоциями после разгрома над Фулхэмом в матче 27-го тура чемпионата Англии (3:0).

"Команда – огонь. Важные 3 очка на выезде. Сухие ворота.

"Именно для этого Артета приглашал Зинченко": Джулай – о важности украинца в игре Арсенала

Брат вернулся (Габриэл Жезус впервые сыграл после травмы, – прим.)", – написал Зинченко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Арсенал одержал разгромную победу в АПЛ, одолев Фулхэм. Зинченко вышел в старте и провел на поле 72 минуты.

"Канониры" после 27-ми туров идут в турнирной таблице АПЛ первыми, опережая Манчестер Сити на 5 очков.

АПЛ: Арсенал уничтожил Фулхэм – уникальный хет-трик, большой камбэк, трудности Зинченко, день Габриэлей, игра без защиты