"Брат вернулся": Зинченко эмоционально прокомментировал очередную победу Арсенала в АПЛ
Украинский полузащитник Александр Зинченко поделился эмоциями после разгрома над Фулхэмом в матче 27-го тура чемпионата Англии (3:0).
"Команда – огонь. Важные 3 очка на выезде. Сухие ворота.
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Брат вернулся (Габриэл Жезус впервые сыграл после травмы, – прим.)", – написал Зинченко на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, Арсенал одержал разгромную победу в АПЛ, одолев Фулхэм. Зинченко вышел в старте и провел на поле 72 минуты.
"Канониры" после 27-ми туров идут в турнирной таблице АПЛ первыми, опережая Манчестер Сити на 5 очков.
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