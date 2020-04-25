"Брат, ты поправился?": Срна потроллил Селезнева в сети

Форвард турецкого Бурсаспора Евгений Селезнев, очевидно, активно отмечал Пасхальные праздники.

Опытный нападающий выложил фотографию с друзьями в своем Instagram.

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Подписчики Селезнева сразу заметили, что в период карантина и Пасхальных праздников 34-летний форвард набрал лишний вес. Подозрения болельщиков озвучил экс-одноклубник украинца, легенда Шахтера Дарио Срна. "Брат, ты поправился?", – написал хорват.

К слову, Евгений Селезнев в нынешнем сезоне провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей. Пауза в чемпионате Турции продолжается с середины марта.

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