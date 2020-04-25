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"Брат, ты поправился?": Срна потроллил Селезнева в сети

13:11 61 Читати українською
"Брат, ты поправился?": Срна потроллил Селезнева в сети
Срна и Каштру / ФК Шахтер

Форвард турецкого Бурсаспора Евгений Селезнев, очевидно, активно отмечал Пасхальные праздники.

Опытный нападающий выложил фотографию с друзьями в своем Instagram.

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Подписчики Селезнева сразу заметили, что в период карантина и Пасхальных праздников 34-летний форвард набрал лишний вес. Подозрения болельщиков озвучил экс-одноклубник украинца, легенда Шахтера Дарио Срна. "Брат, ты поправился?", – написал хорват.

К слову, Евгений Селезнев в нынешнем сезоне провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей. Пауза в чемпионате Турции продолжается с середины марта.

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100% Texas!never give up

Допис, поширений Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

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Теги
Шахтер Шахтер Дарио Срна Дарио Срна Евгений Селезнев Евгений Селезнев Бурсаспор Бурсаспор футбольные курьёзы Турция Украинцы за рубежом
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