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"Брат, тебя нет в Википедии": Селезнев вспомнил жесткий спор с Фонсекой в Шахтере

16:15 113 Читати українською
"Брат, тебя нет в Википедии": Селезнев вспомнил жесткий спор с Фонсекой в Шахтере
Селезнев в Шахтере / Сайт "горняков"

Украинский форвард Евгений Селезнев рассказал о неудачном опыте работы с Паулу Фонсекой в Шахтере.

"Мне тогда было без разницы, куда идти из Шахтера, главное – подальше от Фонсеки. Я никогда не понимал, как тебя приучают закладывать, "стучать". Скажем, ты опоздал на минуту, кто-то увидел и должен доложить тренеру. Я бы такое сделал?

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Было такое, что на тренировках мне говорят: "Ты неправильно открываешься". Хотя я открываюсь так же, как и все. Спрашиваю "Почему?", а он: "Я тебе сказал, что неправильно". Даже не Фонсека говорил, какой-то другой тренер.

Я ему говорю: "Брат, на 180 голов я открывался правильно, а здесь открылся неправильно?". Меня все это взбесило, кто ты такой, объясни, что ты хочешь: "Нет, я сказал, что неправильно". Вот я и ответил: "Брат, тебя нет в Википедии, я забыл твое имя". Да, именно Фонсеке и сказал. Я не говорю о нем плохо, просто не понимаю, как можно угробить команду после Луческу", – заявил Селезнев в интервью YouTube-каналу Миля.

Напомним, украинский форвард покинул Шахтер в 2017 году, перебравшись в Карабюкспор. Сейчас 34-летний игрок защищает цвета другого турецкого клуба – Бурсаспора.

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