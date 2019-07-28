Брат Погба перешел в испанский Сьюдад Реал

Нападающий Матиас Погба продолжит свою карьеру в четвертом дивизионе Испании.

Брат хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба Матиас перешел в испанский Сьюдад Реал с четвертого дивизиона Испании - Терсеры, сообщает официальный сайт клуба.

Реал готов заплатить сумасшедшую сумму за Погба после продажи Бейла

К слову, последним клубом гвинейского нападающего был ФК Тур с третьего по силе дивизиона Франции. В прошлом сезоне Матиас провел только 5 поединков за свой клуб, не забив ни одного гола.

Напомним, что брат Матиаса – Погба находится в сфере интересов мадридского Реала. Таким образом, братья могут играть в одной стране, а Сьюдад Реал базируется в 200 километрах от Мадрида.

10 братів відомих гравців, які теж засвітились у футболі