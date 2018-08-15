Брат Погба Матиа из-за лишнего веса был забракован клубом третьего дивизиона Германии

Брат хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба Матиас несколько потерял игровую форму и не смог подписать контракт с Юрдингеном, который выступает в третьей Бундеслиге.

27-летний форвард Матиас Погба находился на просмотре в клубе третьей немецкой Бундеслиги Юрдингене. Игрока забраковали из-за лишнего веса, сообщает The Sun.

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"Матиас нас не впечатлил. Он в недостаточно хорошей форме. Он большой парень, хорошо подходит на позицию "девятки". Но у него слишком много лишних килограммов на боках", – заявил тренер Юрдингена Штефан Крамер.

Последним профессиональным клубом игрока была нидерландская Спарта. В сезоне 2016/17 Погба провел за нее 14 матчей, в которых забил 4 гола.

Прошлый сезон Матиас Погба провел в статусе свободного агента.