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Брат Орье застрелен во Франции

11:03 - Читати українською
Брат Орье застрелен во Франции
Серж Орье / Getty Images

Трагедия случилась в семье защитника лондонского Тоттенхэма Сержа Орье. Его брат был убит во французской Тулузе в понедельник.

Брат 27-летнего ивуарийца был застрелен на рассвете, сообщает Get French Football News.

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Инцидент произошел возле одного из ночных клубов Тулузы. Младшего на год брата Орье нашли на улице с огнестрельным ранением живота прохожие. При себе у него тоже было оружие. Пострадавшего доставили в ближайший госпиталь, но врачи не смогли спасти его жизнь. Убийца с места инцидента скрылся, сейчас его разыскивает французская полиция.

К слову, Серж Орье перебрался в Тоттенхэм три года назад именно из чемпионата Франции. В нынешнем сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач.

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Теги
Англия Серж Серж Орье Тоттенхэм Тоттенхэм
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