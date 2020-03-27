Брат Нури рассказал о самочувствии игрока Аякса, который два года находился в коме: "Он общается бровями"

Экс-футболист Аякса Абдельхак Нури через 2 года 8 месяцев и 19 дней вышел из комы после того, как чуть не умер из-за сердечного приступа.

"Он давно не был дома, но сейчас, когда Абдельхаким вернулся, он чувствует себя лучше, чем в больнице. Он знает, где находится, он вернулся в привычную среду, он со своей семьей.

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Он спит, ест, чихает, у него есть отрыжка. Но он не встает с постели, он к ней прикован и все еще сильно зависит от нас. В хорошие дни Абдельхак может общаться, например, давать утвердительный ответ бровями. Но ему нелегко это делать. То, что просто для нас, требует у него титанических усилий.

Мы разговариваем с ним так, будто он здоров. Мы привлекаем его в свои разговоры, смотрим с ним футбол. Замечаем, что ему нравится – он часто выражает эмоции, часто улыбается. И это замечательно, это заставляет нас по-настоящему ценить улыбку", – цитирует брата издание Voetbal International.

Напомним, Абдельхаким потерял сознание во время товарищеской игры с Вердером 8 июля 2017 года. Его доставили в больницу прямо с поля на вертолете. У него случился сердечный приступ из-за аритмии. Врачи ввели футболиста в состояние искусственной комы. Позже у Нури было диагностировано серьезное и необратимое повреждение головного мозга.

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