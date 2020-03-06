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Брат Наби Кейта попал в жуткое ДТП – погибли 9 человек

6 марта 23:26 73 Читати українською
Брат Наби Кейта попал в жуткое ДТП – погибли 9 человек
Набі Кейта / Фото з відкритих джерел

Смертельной катастрофой закончилась поездка одной из команд на очередной матч чемпионата Гвинеи.

В четверг, 5 марта, девять игроков гвинейского футбольного клуба Этуаль дю Гине погибли в результате ДТП. Еще 17 получили серьезные травмы. В автобусе, который направлялся в Канкан на матч чемпионата Гвинеи против Карфамориа, находился и двоюродный брат полузащитника Ливерпуля Наби Кейта – Альма Кейта. Большинство СМИ поспешили сообщить о его смерти.

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Однако сегодня оказалось, что Альма выжил в аварии. Информацию об этом подтвердило агентство Fella Sport Management, представляющее его интересы.

"Мы рады сообщить, что Альма Кейта жив и в настоящее время госпитализирован. Сейчас он стабилен. Никаких серьезных повреждений нет, возможно, травма головы, но впереди будет медицинское сканирование", – цитирует слова представителей агентства Fella Sport Management издание Liverpoolecho.

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Мир Наби Кейта Наби Кейта Гвинея Гвинея
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