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Брат Гарета Барри погиб в автокатастрофе

11:49 104 Читати українською
Брат Гарета Барри погиб в автокатастрофе
Гарет Барри / фото из соцсетей

В автокатастрофе погиб брат полузащитника Вест Бромвича Гарета Барри.

Брат полузащитника Вест Бромвича Гарета Барри Марк погиб в автокатастрофе. Барри получил дополнительный отпуск в связи с трагедией, игрок уже приступил к занятиям на этой неделе.

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Главный тренер Вест Бромвича Даррен Мур выразил свои соболезнования.

"Это ужасная новость для Гарета и его семьи, и все в клубе выражают свои соболезнования.

Гарет знает, что он может рассчитывать на нашу полную поддержку и понимание, которое поможет ему справиться с этим трагическим событием", – цитирует Мура пресс-служба Вест Бромвича.

Напомним, что Барри побил невероятный рекорд Гиггза по количеству матчей в АПЛ.

Теги
Англия Гарет Бэрри Гарет Бэрри Вест Бромвич Вест Бромвич
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