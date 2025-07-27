Страсбур в своих соцсетях объявил о переходе форварда Хоакина Паничелли из Алавеса. Аргентинец подписал контракт с эльзасцами до 2030 года.

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Страсбур заплатил за 22-летнего нападающего 20 миллионов евро, учитывая бонусы. Об этом сообщает Alsa Sports. Паничелли присоединился к Алавесу в 2022 году. Сезон 2024/25 форвард провел в аренде в Мирандесе, за который сыграл в 44 матчах, забив 21 гол и отдав восемь ассистов.

Паничелли – восьмой новичок Страсбура этим летом. Ранее клуб подписал Амоудоу, Омобамиделе, Барко, Кулибали, Диопа, Амо-Амейова, Оеделе. Эльзасцы уже потратили более 80 миллионов евро. Ни один клуб во Франции пока не приблизился к такой сумме. ПСЖ на данный момент не совершал трансферы, а Марсель потратил лишь 34 миллиона.

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