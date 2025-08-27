Лига Европы, 4-й раунд квалификации

АЕК Ларнака (Кипр) – Бранн (Норвегия) – 0:4 (первый матч – 1:2)

Голы: Кастро, 45+1, Хансен, 69, Кнудсен, 75, Солтведт, 87

Удаление: Саборит, 39 (АЕК, красная карточка)

АЕК после минимального выездного поражения в первом матче сохранял хорошие шансы на проход Бранна. Хозяева до перерыва имели лучшие шансы забить – хԌ (ожидаемые голы) у киприотов составлял 0,68 против 0,31 у норвежцев (дважды опасно бил Кабрера – однажды мяч попал в штангу).

Однако именно гости сумели забить сопернику "в раздевалку". Но перед этим произошло судьбоносное удаление в АЕКа – Саборит заработал прямую красную карточку за грубый фол. Бранн сразу же реализовал численное большинство благодаря мастерскому удару Кастро под перекладину.

На второй тайм норвежцы вышли более уверенными – теперь результат не давил на них – и заиграли раскованнее. Гол Финне на экваторе второй сорокапятиминутки не засчитали из-за офсайда, однако уже через минуту за партнера реабилитировался Хансен. Через 6 минут Кнудсен выпрыгнул выше других после подачи углового и головой вколотил сферу в сетку. А в самом эндшпиле игры Солтведт добил киприотов, оформив разгром.

Для Бранна это первый в истории выход в основной этап Лиги Европы. До этого были две неудачные квалификации (2017/18 и 2019/20). Справедливости ради стоит отметить, что команда шесть раз играла в Кубке УЕФА.

