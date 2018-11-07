"Брань Коваленко после гола в ворота Динамо? Игрок с высоким интеллектом такого не сделает", – экс-тренер Шахтера

Бывший наставник Шахтера Валерий Яремченко прокомментировал слова хавбека "горняков" Виктора Коваленко после гола в ворота Динамо.

"Я не сторонник Виктора Коваленко или Шахтера, но эту тему поднимать не стоит. Это как копаться в грязном белье. Журналисты в таких ситуациях превращаются в ябед. В других странах говорят еще хуже. Если вы пойдете на трибуны – там выражения будут похлеще. Будучи в гостях у Канчельскиса я ходил на игры, там такое говорят... Но там об этом не пишут. Нужно обыграть Шахтер, занять первое место, а потом поднимать подобные разговоры.

Шахтер – Динамо: Коваленко объяснил, почему отпраздновал гол в стиле Месси на Сантьяго Бернабеу

Если игрок злословит, обижает – это говорит о его низком интеллекте. Я знаю Коваленко, такое поведение ему чести не делает. Футболист с высоким интеллектом такого делать не будет. Никому не позволено действовать таким образом.

Тем не менее, вы посетите стадион и послушайте болельщиков. Как они выражаются? Футболисты с ними в одной среде находятся. Начиная со школы – практически все ругаются

Я больше сорока лет работал в футболе – как футболист и как тренер. Бранью никого не удивишь. Когда я играл, меня Йожеф Сабо четырехэтажной бранью посылал. Андрей Биба – плевался, например. И что? Подобные моменты быстро забываются как прессой, так и болельщиками", – цитирует Яремченко1927.

Напомним, по мнению болельщиков Динамо хавбек Шахтера Виктор Коваленко кричал после гола "с*сать". Кроме того, они надеются, что КДК ФФУ рассмотрит этот случай. Об этом говорится в пользовательском блоге на портале Dynamo.kiev.ua.

"Динамо не заслуговувало на поразку". Інтрига померла, Коваленку не варто зазнаватись, а Мораєс забув про совість