Чемпионат Англии 2020/21, 34-й тур

Брайтон – Лидс – 2:0

Голы: Грос, 14 (пен), Уэлбек, 79

Челси – Фулхэм – начало в 19:30

Эвертон – Астон Вилла – начало в 22:00

Поединок между Брайтоном и Лидсом имел довольно важное значение для обоих коллективов. Подопечные Марсело Бьелсы в случае победы приблизились бы к зоне еврокубков на дистанцию ​​трех зачётных баллов, а команда Грэма Поттера получила возможность оторваться от зоны вылета на десять очков – это хороший задел за четыре тура до финала сезона. Кроме того, "чайки" прервали бы четырёхматчевую безвыигрышную серию.

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Мотивация хозяев оказалась выше. Уже на 14-й минуте Брайтон вырвался вперёд с пенальти, который привёз Алиоски – Грос уверенно его реализовал. После этого команды вели достаточно равную борьбу, однако "чайки" были острее и до перерыва, и после него. В частности, хорошие возможности удвоить преимущество упустили Уэлбек и Мопе, которые опасно пробивали из пределов штрафной на 42-й и 67-й минутах.

В конце концов, подопечные Грэма Поттера добились своего: на 79-й минуте Уэлбек принял отскок в штрафной, красиво переиграл защитника и выстрелил в дальний угол – 2:0! Этот гол установил окончательный счёт встречи. Брайтон празднует победу!

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