Мак Аллистер стал чемпионом мира, играя в основном составе сборной Аргентины. Алексис был одним из лучших хавбеков турнира и даже отличился голом в финале против Франции.

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Сегодня аргентинец вернулся в свой клуб. Брайтон подготовил чемпиону теплую встречу. Сначала его поздравил каждый из партнеров и персонала, а затем Алексис поднял над головой кубок мира.

Что любопытно, Мак Аллистер уже в ближайшее время может покинуть Брайтон. Хавбек попал на радары Челси. Роберто Де Дзерби и клуб требуют за свою звезду не менее 60 миллионов фунтов.

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