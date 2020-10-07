"Этот переход – отличная возможность для Тудора и он подходит для всех сторон.

Динамо официально оформило переход Белуце

Попав в сборную Румынии, Тудор хочет играть в стабильный футбол на хорошем уровне. Этот шаг дает ему шанс сделать это, одновременно продолжая свое развитие в высшем дивизионе внутренней лиги Украины и потенциально играя в Лиге чемпионов.

Как и в случае со всеми нашими арендами, мы будем внимательно следить за прогрессом Тудора. Мы желаем ему всего наилучшего в этом сезоне", – цитирует слова технического директора Брайтона официальный сайт "чаек".

Напомним, Бэлуцэ будет выступать за "бело-синих" на правах аренды, а его контракт принадлежит Брайтону. Срок соглашения – до конца сезона 2020/21. В Динамо Тудор выбрал себе игровой номер 6.

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