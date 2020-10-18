Брайтон на своем официальном сайте объявил о подписании однолетнего соглашения с англичанином. Новичок получил футболку с номером 18.

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Прошлый сезон Уэлбек провел в составе Уотфорда – 20 матчей, 3 гола и один ассист. "Шершни" вылетели в Чемпионшип и договорились с нападающим о разрыве контракта. Теперь форвард попытается удержаться в элите с другим клубом.

Напомним, Уэлбек выступал за такие гранды английского футбола, как МЮ и Арсенал. Также в его активе есть 42 матча и 16 голов в составе сборной Англии.

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