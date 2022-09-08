Брайтон принял компенсацию от Челси и отпустил Грэма Поттера в Лондон, где он заменил Томаса Тухеля. "Чайки", что очевидно, к такому развитию событий готовы не были.

Челси официально назначил нового главного тренера, заплатив огромные отступные

Следовательно, клуб назначил временный тренерский штаб. Команду к следующему матчу АПЛ против Борнмута будет готовить наставник "молодежи" Эндрю Грофтс, сообщает официальный сайт Брайтона.

Интересно, что одним из помощников Грофтса будет Адам Лаллана. Бывший полузащитник Ливерпуля еще не завершил карьеру, но залечивает травму. Возвращение игрока на поле ожидается в игре с тем же Ливерпулем 1 октября, но к тому времени Брайтон уже должен назначить нового полноценного тренера.